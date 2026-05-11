Die AOK verlässt ihren langjährigen Sitz am Vogelsang in Kusel. Geplant sind dort 16 Eigentumswohnungen, der Baustart ist für 2027 vorgesehen.

Mit dem großen Interesse hatte Stefan Becker nicht gerechnet. Der Architekt und Geschäftsführer der Projektwerkstatt PW-1 in Landstuhl stellte das Vorhaben am Vogelsang vor und lobte den „schönen Blick auf die Stadt“, die ruhige Lage sowie die gute Anbindung. Anschließend erläuterte er Anordnung und Grundrisse der Wohnungen, die durch die Sanierung und Umgestaltung des bisherigen Bürogebäudes entstehen sollen. Etwa 100 Interessenten waren am Freitagabend zur Vorstellung der geplanten Wohnanlage im Kuseler AOK-Gebäude gekommen.

So soll es am Vogelsang mal aussehen: das Konzept der Projektwerkstatt. Grafik: pw-1 Projektwerkstatt/oho

Geplant sind dort 16 Wohnungen mit Flächen von 58 bis 110 Quadratmeter. Die drei Erdgeschosswohnungen erhalten jeweils eine Terrasse, in den Obergeschossen sind Balkone vorgesehen. Das Gebäude wird um einen Aufzug ergänzt. Im ersten Obergeschoss ist eine Wohnung rollstuhlgerecht, eine weitere barrierefrei geplant.

Richtpreis 3800 Euro pro Quadratmeter

Auf dem bisherigen Mitarbeiterparkplatz unterhalb des Gebäudes entstehen Carport- und Außenstellplätze, Garagen sowie ein Fahrradraum. Der Zugang zum „Fritz-Wunderlich-Weg“, der Namenspate für das Wohnprojekt ist, bleibt bestehen. Als Richtpreis nannte Becker 3800 Euro pro Quadratmeter.

Bis Jahresende soll die Vermarktung der Eigentumswohnungen abgeschlossen sein. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen, die Fertigstellung ein Jahr später angepeilt. Von einer sehr großen Nachfrage sprach Gerhard Bell, der für die Vermarktung zuständig ist. Anders als bei anderen Objekten, die das Projektbüro entwickelt, hätten sich in Kusel viele Interessenten sofort entschieden. Für neun der 16 Wohnungen gebe es bereits Reservierungen.

AOK wechselt in die Bahnhofstraße

Die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) plant, im zweiten Quartal 2027 in die Bahnhofstraße 63 umzuziehen, wo sich derzeit noch das Textilgeschäft Pop 2000 befindet, teilte Geschäftsstellenleiter Dietmar Ohler mit. Die AOK betreut im Landkreis Kusel und Teilen des Kreises St. Wendel rund 23.000 Versicherte und beschäftigt in Kusel zehn Kundenberater sowie mehrere Verwaltungsmitarbeiter. „Wir wechseln nur den Standort in Kusel“, sagt Ohler. Das Serviceangebot bleibe unverändert.

„Vogelsang 3“ ist seit nahezu 100 Jahren die Adresse der AOK in Kusel. Das Gebäude entstand in den Jahren 1929/30. Nun wurde es an die Projektgesellschaft V-3 von Stefan Engler veräußert.