Schon lange treffen auf dem Sportplatz in Niederalben keine Mannschaften mehr aufeinander. Stattdessen sollen dort bald Wohnmobile parken. Das ist geplant.

Ruhig ist es auf dem Sportgelände des FC Niederalben/Erzweiler. Das liegt nicht nur an der malerischen Lage in der Natur, sondern auch am fehlenden Spielbetrieb: 2024 wurde der Verein wegen großen Mitgliederschwunds und der daraus resultierenden Probleme bei der Besetzung des Vorstands aufgelöst. Michael Rihlmann, Ortsbürgermeister von Niederalben, bedauerte diesen Schritt. Aus der Satzung des FC ging hervor, dass Vereinsheim, Sportplatz und Grillhütte an die Ortsgemeinde übergehen sollten. Diese suchte nach einem Ort, der mehr Plätze bietet als die vom Rat bewirtschaftete Gastwirtschaft „Zum Steinalbtal“. Weil der Zustand des Sportheims gut ist – die Heizung ist funktionstüchtig, Fenster und Dach wurden vor wenigen Jahren erneuert –, rechnet die Gemeinde nicht mit hohen Kosten und treibt das Projekt voran.

Warten auf Fördermittel

Ende 2024 hieß es noch, dass der Wohnmobilstellplatz 2025 starten sollte. Ein solcher Platz erfordere keine große Ausstattung; Duschen und Toiletten des Sportheims müssten nicht in Betrieb genommen werden. Ziel war es, gemeinsam mit der Gemeinde Rathsweiler, auf deren Gemarkung das Gelände liegt, zunächst den Stellplatz zu planen. In einem nächsten Schritt könne man auch über einen Zeltplatz nachdenken, hieß es damals.

Aber im März 2026 stehen noch keine Wohnmobile an der Steinalb. An der Idee eines Wohnmobilstellplatzes halte man allerdings fest, versichert Rihlmann. Nachdem die Änderung des Flächennutzungsplans hin zu einem Erholungsgebiet angestoßen worden ist, müssen nun noch formale Vorgaben erfüllt werden. Rathsweiler muss den Plänen zustimmen, bevor der Bauantrag gestellt werden kann. Vorab musste geklärt werden, dass der Zufahrtsweg zum Stellplatz – er liegt ebenfalls auf Rathsweiler Gemarkung – instand gehalten wird, wenn dort künftig Wohnmobile und Wohnwagen verkehren.

Stellplätze auch an anderen Orten

Offen ist derzeit noch die endgültige Zusage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) für Fördermittel aus dem Leader-Programm, erklärt Marcel Keidel, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Leader steht für „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“ – ein EU-Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung.

Das Projekt der Verbandsgemeinde, neue Wohnmobilstellplätze zu erschließen und bestehende attraktiver zu machen, umfasst weitere Standorte – unter anderem in Bosenbach und Schellweiler, so Keidel. Rihlmann hofft, dass es bald losgeht. „Wir haben viel Arbeit und Herzblut in das Projekt gesteckt“, sagt der Ortsbürgermeister.