„Entspannt essen im eigenen Wohnmobil“ – unter diesem Slogan gibt es das „WoMo-Dinner“ am Ohmbachsee. „Man kann à la carte speisen oder das ,WoMo-Dinner-Menü’ buchen“, erklärt Mark Jungfleisch sein Angebot, für das eine Reservierung erforderlich ist, aber keine Übernachtung. Drei Gänge, derzeit mit Spargel, dazu einen Aperitif und einen Gruß aus der Küche werden ins Wohnmobil gereicht – auf Porzellan mit glänzender Cloche serviert. Manche Gäste fahren laut Jungfleisch im Camper von Waldmohr herüber, andere sind auf der Durchreise.

„Man bekommt auch einen Korb mit Tischwäsche, Kerzen, dazu schöne Gläser“, erzählen Madeleine und Daniel Wolf aus Winnweiler am Samstag. „Für uns war dieses Dinner zum ersten Mal wieder so etwas wie Normalität beim Essengehen. Es ist alles schön angerichtet, ganz wie im Restaurant eben. Was bestellt man sich schon sonst zum Abholen: doch nur Pizza im Pappkarton oder Essen in Aluschalen.“