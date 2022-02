In Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist ein Wohnmobil in der Nähe des Sportplatzes entwendet worden. Es parkte in einem Carport. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich. Nach einem Zeugenhinweisen wurde das Fahrzeug auf Basis eines grauen Fiat Ducatos in Neunkirchen im Saarland gefunden. Mögliche Spuren an dem Wohnmobil wurden gesichert. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der 06381 9190 oder pikusel@polizei.rlp.de.