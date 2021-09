Ein Wohnmobilfahrer war am Freitagnachmittag in einer Linkskurve auf der 382 über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn geraten. Er touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos, fuhr aber weiter von Hefersweiler in Richtung Reipoltskirchen ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 65-jährige Fahrerin verständigte die Polizei. Die ermittelt wegen Fahrerflucht und bitte um Hinweise unter 06382 9110.