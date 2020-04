Ein Feuer in einem leerstehendem Wohnhaus in der Pfeffelbacher Brunnenstraße rief in der Nacht zum Dienstag die Feuerwehr auf den Plan. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, erste Untersuchungen vor Ort deuten nach Angaben der Polizei auf Brandstiftung hin. Wie Benjamin Martin, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr in der VG Kusel Altenglan, mitgeteilt hat, wurden die Wehren aus Pfeffelbach und Kusel gegen 5.40 Uhr wegen einer Rauchentwicklung alarmiert, die sich beim Eintreffen am Einsatzort als Gebäudebrand entpuppte. Ein Nachbar hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Laut Martin hatte sich das Feuer bereits von einem Zimmer im ersten Obergeschoss durch die Decke bis in den darüberliegenden Dachstuhl ausgebreitet. Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren Reichweiler und Altenglan nachalarmiert. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen von innen, aber auch mit Hilfe einer Drehleiter von außen. Gegen 9 Uhr sei das Feuer schließlich gelöscht worden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt hat, geht man nach einer ersten Schätzung derzeit von einem Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro aus. Im Einsatz waren insgesamt 42 Kräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei.