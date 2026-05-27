Am Samstag, 23. Mai, hat ein Einfamilienhaus in Henschtal gebrannt, der Dachstuhl brannte vollständig aus. Wie die Polizei nun mitteilt, gibt es erste Erkenntnisse dazu, wie das Feuer ausgebrochen ist. Demnach geriet gegen 16 Uhr zunächst ein Motorroller in Flammen, der in der Nähe des Gebäudes abgestellt war. Das Feuer griff dann auf das Wohnhaus über und erreichte schließlich den Dachstuhl.

Niemand wurde verletzt, rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Durch den Brand und die Löscharbeiten ist das Haus laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache soll nun durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei geklärt werden.