In Glan-Münchweiler hat am Montag ein Haus in der Ringstraße gebrannt. Neben etlichen Feuerwehreinsatzkräften war auch ein Helikopter vor Ort. Ein Überblick.

Der Montag startet mit dem Geheul von Martinshörnern, das auch in den Nachbarorten zu hören ist. Als die RHEINPFALZ gegen 9.45 Uhr am Ort des Geschehens in der Ringstraße in Glan-Münchweiler eintrifft, qualmt es immer noch ordentlich aus dem Dach eines frei stehenden Hauses zwischen dem Pflegeheim Marienhof und der Kurve, von der die Bergstraße abzweigt. Schaulustige haben sich auf dem Bürgersteig versammelt – mit gebührender Zurückhaltung und aus sicherer Distanz verfolgen sie das Geschehen. Wenig später steigt ein Helikopter auf und fliegt über den Einsatzort in Richtung Homburg davon.

Auf der Straße wimmelt es nur so von Feuerwehrleuten. Ein Anwohner berichtet der RHEINPFALZ, dass eine dreiköpfige Familie das Haus bewohne – beziehungsweise bewohnt habe. Denn der Schaden, den der Brand angerichtet hat, ist bei näherer Betrachtung unübersehbar. „Zwar sieht man dem ersten Stock von außen erst mal nicht an, dass es ihn erwischt hat, aber allein schon durch das viele Wasser, das beim Löschen nach unten gelaufen ist, dürfte er stark beschädigt worden sein“, sagt Bastian Mathias von der Feuerwehr-Führungsstaffel Oberes Glantal. Zu seinen Aufgaben zählt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

„Der Speicher hat massiv gebrannt“

Doch ohne Wasser komme man dem Feuer natürlich nicht bei, unterstreicht der ebenfalls in Sachen Pressearbeit tätige stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises, Stefan Reichhart. Die Flammen haben vor allem weiter oben in dem Einfamilienhaus gewütet: „Man sieht ja von hier aus das Dachgeschoss ganz gut“, sagt Reichhart zu dem RHEINPFALZ-Reporter und deutet auf ein Fenster an der Giebelseite des Hauses, von dem nur noch ein hohles schwarzes Quadrat übrig ist. Die weiße Wandfarbe über dem Fenster ist verkohlt. Flammen sieht man zwar keine mehr, dafür jede Menge Rauch. Das Haus sei nun unbewohnbar. „Über dem Dachgeschoss ist noch ein Speicher, in dem es massiv gebrannt hat“, schildert Reichhart. Das Feuer sei an vereinzelten Stellen am First durch das Dach gedrungen. Wo genau im Haus es ausgebrochen sei, dazu könne er keine Angaben machen.

Die Photovoltaikmodule auf dem Dach haben der Feuerwehr den Einsatz erschwert. Foto: Stefan Reichhart/oho

Gegen 8.45 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden, berichtet der stellvertretende BKI, der auch stellvertretender Wehrleiter im Oberen Glantal ist. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe der Dachstuhl bereits in Vollbrand gestanden. Der Einsatzort sei zu diesem Zeitpunkt „stellenweise noch ganz eingenebelt“ gewesen, wie Reichhart weiter schildert.

Pflegebedürftiger Bewohner schwer verletzt

Die Polizei teilt mit, dass es ein „aufmerksamer Verkehrsteilnehmer“ gewesen sei, der die Rauchentwicklung im Vorbeifahren bemerkt, die Haustür eingetreten und die Bewohner gewarnt hätte. Der Feuerwehr-Pressesprecher spricht – wie der Anwohner – von drei Personen, die in dem Haus gewesen seien: „Zwei wurden von den Kollegen herausgeführt.“ Sie seien nur leicht verletzt worden. „Die dritte Person mussten wir retten.“ Der pflegebedürftige Mann habe nicht eigenständig laufen können und eine schwere Rauchgasvergiftung davongetragen. Der Hubschrauber habe ihn ins Universitätsklinikum Homburg geflogen.

Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar geworden und wird versiegelt. Foto: Philipp Jung

Gegen 11 Uhr vermeldet die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Als die RHEINPFALZ am Montagnachmittag noch mal mit der Feuerwehr spricht, wird das Gebäude gerade eingeschäumt. Die Photovoltaikmodule auf dem Dach hätten den Einsatzkräften die Arbeit erschwert, wie Reichhart berichtet: „Durch die Anlage kommt man leider nur sehr schlecht an das Objekt heran“, betont er. „Aber natürlich löschen wir trotzdem.“ Dort, wo das Feuer die Ziegeln durchgebrannt habe, habe es auch auf die PV-Felder übergegriffen. Die Gefahr, die in solchen Fällen immer bestehe, sei, dass Einsatzkräfte elektrische Schläge bekommen könnten. „Da müssen wir natürlich aufpassen.“ Allerdings hätten die Pfalzwerke während des Einsatzes in einem Teilbereich von Glan-Münchweiler den Strom abgestellt.

Es könne auch sein, dass Module herunterfallen, wenn der Dachstuhl darunter wegbrennt, zeigt Kollege Mathias eine weitere Gefahr auf. Dazu kam es jedoch nicht. Im Laufe des Einsatzes seien alle Module vom Dach abgenommen und zu Boden gelassen worden.

Polizei: Schaden in sechsstelliger Höhe

Die Ursache des Brands ist noch unklar, informiert die Polizei. Dazu werde nun ermittelt. Die Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden, „dürfte aber im mittleren sechsstelligen Bereich liegen“, teilen die Beamten mit. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Neben den Feuerwehren aus Schönenberg-Kübelberg, Waldmohr, Glan-Münchweiler, Herschweiler-Pettersheim, Dunzweiler und Kusel waren auch die Atemschutzgruppe Kohlbachtal, eine Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Landkreises, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Allein die Kräfte der Feuerwehr beziffert Reichhart mit knapp 80, den Rettungsdienst mit neun Leuten.