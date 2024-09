Ein ungewolltes Ende hat die Fahrt eines Fahranfängers am Samstagnachmittag genommen. Ein junger Fahrer war gegen 15.10 Uhr auf der L367 von Altenglan kommend in Fahrtrichtung Friedelhausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, laut Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Der dunkle BMW kam anschließend von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung Gefälle hinunter, überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stillstand. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Neben der Polizei Kusel kamen am Samstagnachmittag ein Abschleppunternehmen, der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz.