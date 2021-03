Einen sehr ungewöhnlichen Fall von Gefährdung im Straßenverkehr meldet die Kuseler Polizei. Am Freitag gegen 22.20 Uhr ging die Nachricht ein, dass ein Auto im Industriegebiet den Verkehr erheblich blenden würde. Auf dem Fahrzeugdach eines BMW X3 seien Strahler montiert, die der Fahrer einschalte, sobald entgegenkommende Fahrzeuge näher kämen. Dadurch würden andere Verkehrsteilnehmer erheblich geblendet. Auf der Fahrt ins Industriegebiet kam der Streife der BMW entgegen. Der Fahrer entzog sich jedoch einer Kontrolle, in dem er stark beschleunigte und letztlich unerkannt flüchtete. Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern noch an. Die Polizeiinspektion Kusel bittet Verkehrsteilnehmer, die geblendet wurden, sich unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.