Stosslüften: In Skikleidung zur Sitzung

Haben Sie, liebe Ratsmitglieder jeder Coleur, sich eigentlich schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie durch die Sitzungen in der kalten Jahreszeit kommen? Ich hatte am Mittwoch das Vergnügen einer solchen beizuwohnen, zugegebenermaßen unzureichend ausgestattet für Stoßlüften bei drei Grad Außentemepratur – und fallend. Seitdem kreisen meine Gedanken immer wieder um das Problem: was anziehen?

Natürlich und pflichtgemäß hatte ich jenes Accessoire dabei, ohne das man inzwischen sowieso nicht mehr aus dem Haus gehen kann und das unvorhergesehene Dienste leistete: Durch das Atmen in die Maske hinein blieb wenigstens die Nasenspitze warm.

Also eins ist schon mal klar: Thermounterwäsche wird bei solchen Terminen zukünftig zur Pflicht werden. Da ich nicht Ski-Fahre, fehlt es mir an der passenden Ausrüstung für die nächste Idee, die mir so im Kopf rumschwirrt... Sie können es sich ja schon denken. So rate ich all jenen, die sonst um diese Zeit ihre gut gefütterte Wintersportkleidung rausholen und checken, ob alles für den Winterurlaub noch passt: Wenn der schon flachfallen muss, dann gibt es jetzt die Ersatzanwendung etwa bei Sitzungen, in der Schule oder der Kirche.

Ihre Skikleidung ist bunt gemustert? Sie finden das unpassend für solche Gelegenheiten? Iwo! Mut zur Farbe! Schon die Masken haben so viel Kreativität in die Garderobe gebracht, von da aus kann es doch weitergehen.

Noch ein Rat für Sportbekleidungs-Firmen: Passende Masken anfertigen zur aktuellen Skikollektion, dann kriegt ihr die auch verkauft, obwohl die Wintersportsaison wohl eher ins Wasser fallen wird.

Gastronomie: Unterstützung gefragt

Viel mehr als Schule, Arbeit, mal eine Sitzung, ein Besuch in der Kirche – viel mehr gehr zurzeit ja sowieso nicht. Ist Ihnen auch aufgefallen, wie leer es nachts auf den Straßen ist? Sie waren gar nicht unterwegs? Eben! Die Bewegung der Menschen einzuschränken ist schließlich das Ziel der Verordnung, wonach Gaststätten geschlossen sind, ebenso Fitnessstudios, Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen.

Wem es nach Abwechslung gelüstet? Viele Restaurants bieten einen Abhol-oder Lieferservice an – eine gute Möglichkeit, um Gastronomen im Ort zu unterstützen! Denn nicht alle haben die Möglichkeit, von den versprochenen Ersatzzahlungen des Bundes zu profitieren: Thomas Konrad, der das Bistro Fachwerk in Lauterecken gerade erst eröffnet hat zum Beispiel.

Was ist mit jenen Geschäften, die es im November 2019 noch gar nicht gab? Das war eine der ersten Fragen, die gestellt wurde, als der Plan vorgestellt wurde, die Gastronomen mit einem Teil ihres Vorjahresumsatzes für die einmonatige Schließung zu entschädigen. Eine Antwort gibt es noch immer nicht.