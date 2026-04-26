Schlimmes geschieht nicht nur weit weg. Zwei Fälle aus Kusel haben RHEINPFALZ-Redakteur Christian Hamm so mitgenommen, dass er den Spagat zu einem bedauernswerten Wal wagt.

Welch schaurig-traurige Geschichte: An einem tristen Wintertag stirbt eine Frau Mitte 50 im Keller eines Kuseler Hauses einen einsamen und wohl schmerzhaften Tod – umgebracht von einem Peiniger, der wie von Sinnen auf sie eingeprügelt haben muss. Das ist nicht etwa Drehbuch-Stoff oder einem Krimi entliehen. Nein, das hat sich wirklich so zugetragen – dort, wo man es nicht eben vermutet. Klar, so etwas passiert. Aber doch irgendwo auf der Welt, in der Großstadt. In der Nähe allenfalls in Saarbrücken oder Kaiserslautern. Aber doch nicht in Kusel ...

Es ist passiert. In der kleinen Kreisstadt, in der sieben Monate nach diesem Kapitalverbrechen ein Kurde in der Asylunterkunft auf zwei Türken eingestochen hat. Das Messer habe er „zu seinem Schutz“ mitgeführt, behauptete der Mann später vor Gericht. Was ihn getrieben hat? Die Brüder hätten ihn nicht ernst genommen, respektlos behandelt ...

Einer gesteht, einer streitet alles ab

Zwei Männer sind im April wegen Verbrechen in Kusel in erster Instanz zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Es mag ein Trost sein, dass die zwei dringend Tatverdächtigen überführt wurden, auch wenn in einem Fall das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Tröstlich von daher, als es ein wenig zum schwer leidenden Sicherheitsgefühl beiträgt. Gern wird ja abgewiegelt und behauptet, statistisch betrachtet sei das Leben in Deutschland sehr sicher. Dass aber die Anzahl der Gewalttaten weiterhin immens steigt und die Tatverdächtigen ohne deutschen Pass im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil weit überwiegen, wird ja gerne ausgeblendet, verharmlost, bestritten oder wegdiskutiert.

Wenig tröstlich ist deshalb auch, dass uns nach solchen Verbrechen unweit der eigenen Haustür zunehmend unser Bild der heilen Pfälzer Welt abhandenkommt. Tja, das war einmal.

Aus gutem Grund mit Informationen geknausert

Verbrechen hat es schon immer geben, genau wie Unglücke, Unfälle, verbunden mit Not und Elend. Morbide Ereignisse üben – machen wir uns nichts vor – eine Faszination auf uns aus. Hand aufs Herz: Sind sie nicht auch schon mal langsamer gefahren oder haben gar angehalten, wenn sie eine Unfallstelle passiert haben? Schauen sie nicht auch genauer hin, wenn in den Nachrichten bewegte Bilder von schweren Unglücken über den Schirm flimmern?

Die mediale Aufmerksamkeit war bei dem Todesfall in Kusel nicht sonderlich hoch. Klar, Medien vor Ort haben berichtet. In nur dürren Sätzen, weil es an Fakten gefehlt hat. Die Staatsanwaltschaft hat „gemauert“. Aus guten Gründen, wie sich im Prozess gezeigt hat: Da wurde nämlich klar, welche Anstrengungen nötig waren, um den Täter in einem Indizienprozess zu überführen. Der Ermittlungserfolg lag auch darin begründet, dass die Polizei den Hauptverdächtigen mit einem cleveren Schachzug in Sicherheit gewiegt hatte.

Gaffer treiben sich auf der Terrasse herum

Im Zuge der Berichterstattung hat es Kritik an der RHEINPFALZ gegeben: Eine Frau, die in der Nähe des Tatorts wohnt, hat ihren Unmut dem Verfasser gegenüber zum Ausdruck gebracht: Gaffer hätten sich auf ihrem Grundstück herumgetrieben, zielsicher zum Ort des Geschehens gelockt von einem Detail, das wir hier nicht nennen wollen. Nur so viel: Der Ärger der Frau ist verständlich. Und es tut uns leid, dass Gedankenlosigkeit dem Unglückstourismus Vorschub geleistet hat.

Der Vorfall zeigt aber auch, dass manche Menschen nach spektakuläreren Geschehnissen gieren, ihnen mit der Nase gar nicht nahe genug kommen können. Diese These belegt auf traurigste Weise das Drama um Timmy. Der bedauernswerte Wal wird seit Wochen gequält, während selbst ernannte Experten via soziale Medien wichtigtuerisch herumschwadronieren, sich streiten, erst ab- und dann mit Fanfare wieder anreisen, weil sie zu ihrer eigenen Überraschung offenbar niemand braucht – schon gar nicht die hilflose Kreatur.

Spitzenpersonal in Berlin: Sind die noch zu retten?

Welch eine Schmierenkomödie, aufgeführt auf Kosten eines bedauernswerten Meeressäugers. Und mittendrin mischt auch noch munter ein Politiker mit, Regierungsmitglied in einem Bundesland, in dem im Herbst gewählt wird. Wird da etwa ein Drama um einen Wal auf die Wahlkampfbühne gehievt?

An der Ostseeküste ist die (rot-rote) Regierungskoalition vom Absaufen bedroht. Angesichts dessen, was sich das politische Spitzenpersonal in Berlin – außer Dauer-Streiterei – so leistet, muss man sich fragen: Sind die noch zu retten? Da scheint mir die Hoffnung noch geringer als im Fall des armen Timmy.