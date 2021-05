Corona-Pandemie: Nichts ist, wie es war

Corona wirbelt alles durcheinander. Etwas zu planen, ist zwar möglich, ob es sich aber realisieren lässt, ist eine ganz andere Frage. So geht es beispielsweise dem Landkreis bei der Verpachtung des Restaurants in der Wasserburg Reipoltskirchen. Dort hat der langjährige Wirt und Koch Alain Loeb sein Engagement beenden müssen – Corona wegen. Das hätte sich der Gastronom vor zwei Jahren noch nicht träumen lassen, dass ihn ein Jahr später der Corona-Lockdown kalt erwischt. Zwei Monate war sein Lokal geschlossen, Hochzeitsfeiern und Busreservierungen ein Totalausfall. Dann erwischte ihn gegen Ende 2020 auch noch die zweite Schließungswelle. Da zog Loeb die Reißleine.

Der Kreis als Eigentümer der Burg sucht seit geraumer Zeit einen Nachfolger fürs Restaurant. Bislang erfolglos. Zum Januar hätte das Lokal wieder öffnen sollen. Doch das um sich greifende Virus macht dem Kreis einen Strich durch die Rechnung. Nichts ist es geworden mit der Wiedereröffnung des Lokals, die Pandemie hat die Planung über den Haufen geworfen.

Wann mit einer Eröffnung zu rechnen ist? Niemand kann es sagen. Interessenten gibt es laut Kreisverwaltung. Aber die gab es im November auch schon. Einen Zuschlag hat bis dato niemand erhalten. Vielleicht sind Interessenten wieder abgesprungen? Vielleicht gibt es keinen geeigneten Bewerber?

Die Kreisverwaltung schweigt jedenfalls still, lässt sich nicht in die Karten schauen, teilt nicht einmal die Anzahl der Bewerber mit. Nur soviel: Gespräche liefen. In Corona-Zeiten ist eben alles anders.

Grundsteuer: Wird es günstiger?

Eine Menge Arbeit kommt auf das Finanzamt in Kusel zu. In den nächsten Jahren müssen mehr als 100.000 Gebäude neu bewertet werden. Das Verfassungsgericht will es so. Weil die Berechnung der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Flächen auf Werten von vor Jahrzehnten fußt, und der Wert in all den Jahren gestiegen ist, muss eine Neubewertung vorgenommen werden. Vor allem in Städten und ihren Speckgürteln – im Gegensatz zur beispielsweise kargen Westpfalz – sind die Preise für Grundstücke und Immobilien zwischenzeitlich regelrecht explodiert. Dem soll die neue Besteuerung Rechnung tragen und zu mehr Gerechtigkeit führen. Das würde – vereinfacht gesagt – bedeuten, dass Immobilien in Horschbach zum Beispiel vergleichsweise günstiger davonkämen als solche in Kaiserslautern oder auch Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr. Ob das tatsächlich so kommt?

Selten ist etwas günstiger geworden, Steuern schon gar nicht. Da fällt einem doch glatt der gute, alte Goethe ein: Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wenn er denn Unrecht hätte – umso besser.

Dr. Theiss: Glückssträhne für Waldmohr

Waldmohr im Glück: Erst wird die Gemeinde zur Stadt, und nun hat der Naturmedizin- und Kosmetikhersteller Dr. Theiss mit Hauptsitz in Homburg Waldmohr als zweiten Standort auserkoren. In den ehemaligen Hallen von CS Schmalmöbel läuft bereits die Verpackung von Produkten für den Export. In Zukunft soll dort auch produziert werden. Für Dr. Theiss sind die Hallen des früheren Mitnahmemöbel-Herstellers ideal. Insgesamt zehn Millionen Euro will das Unternehmen in den nächsten Jahren dort investieren und Arbeitsplätze schaffen. Der Anfang ist gemacht. Es ist ein Hoffnungsschimmer mit großem Potenzial nach soviel Pech mit CS Schmal in den zurückliegenden Jahren.