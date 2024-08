Zwei Monate habe ich das Leben in Kusel kennenlernen dürfen. Für einen, der auch auf dem Land großgeworden ist, keine so große Umstellung wie für andere Städter. Trotzdem brachte der Besuch eine neue Perspektive. Und das zählt.

„Keine Sorge, wir werden Sie schon nicht nach Kusel schicken“, hieß es Mitte Februar vom Chefredakteur. Ich war zu dem Zeitpunkt in Kirchheimbolanden, was für jemanden wie mich, der in Mannheim lebt, schon eine arge Pendelei war. Gewissermaßen normal, denn als Volontär der RHEINPFALZ wird man quer durch die Pfalz geschickt. Man muss die verschiedenen Gegenden und damit auch die Menschen nun mal kennenlernen. Vielleicht aber ohne allzu viele Kilometer zu machen. Wie dem auch sei, wenige Tage später stand fest: Es geht eben doch nach Kusel.

Moritz Vogt Foto: vgm

Wirklich pikiert war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Dann eben Kusel, warum denn nicht? Einzig Sorge bereitete mir damals bloß, ob ich jeden Tag die 200 Kilometer mit dem Auto fahren oder doch lieber eine kleine Bleibe im Ort anmieten sollte. Beides geht ins Geld, auf das man als Berufseinsteiger nun mal achten muss.

Ein Kuseler auf Zeit

Ich entschied mich dazu, für den Juni und Juli tatsächlich nach Kusel zu ziehen. Das bedeutete dann aber auch, Freunde nicht so oft zu sehen – bestenfalls dann an Wochenenden, wenn ich die Reise auf mich nehmen wollte. Ein doch eher mulmiges Gefühl, denn ich wusste, wie allein man sich fühlen kann in einer neuen Stadt. Doch es half ja nichts. Da muss man durch, dachte ich.

Schon am ersten Tag wurde mir die Angst aber genommen. Ich erinnere mich noch genau, es war ein lauer Abend, und ich entschied mich, spontan einen Spaziergang durch Kusel zu unternehmen. Dabei kamen mir Plakate unter, die ein Konzert am selbigen Abend ankündigten. Ich hatte den Namen des Veranstaltungsorts und der Band noch nie gehört – trotzdem entschied ich mich, genauso spontan, dem einen Besuch abzustatten. Besser hätte es rückblickend nicht laufen können: Im Kinett gab es tolle Livemusik, freundliche Menschen und gutes Bier. Bis spät hielt ich mich noch dort auf und ging mit dem Gefühl schlafen: Wow, Kusel kann was!

Man lernt sich kennen

Dieser Eindruck blieb über die nächsten Wochen erhalten. Auch wenn städtischere Gegenden den Kreis vielleicht eher übersehen, gibt es hier nicht minder engagierte Handwerker, Geschäftsleute, Kulturschaffende und Vereinsmenschen. Eigentlich hängt man sich in der Region noch mehr rein, denn hier gibt es das wichtige Bewusstsein: Wenn man es selber nicht macht, dann tut es vielleicht keiner. Etwas, was bei Städtern oft nicht der Eindruck ist.

Das bringt gefühlt einen guten Zusammenhalt. Fast klischeehaft grüßt man sich immer auf der Straße – und über zwei Ecken ist man mit vielen schnell bekannt. Wenn man in der Stadt den Eindruck hat, dass alles auch ohne einen laufen würde – hier wird man das Gegenteil gelehrt. Das ist heilsam.

Jetzt geht es für mich zurück nach Mannheim. Ich werde an Kusel einiges vermissen. Die gute Luft, die Natur, die schöne Landschaft, die Menschen. Aber ich bin durch den Aufenthalt hier auch dankbarer für das, was die Stadt bietet und das man nach Jahren fast für selbstverständlich erachtet: gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, lange geöffnete Läden, eine Riesenauswahl an Imbissen, gefühlt mehr Möglichkeiten direkt vor der Tür.

Um das zu erkennen und mitzunehmen, was wirklich wichtig ist, hat es die zwei Monate am Rande der Westpfalz gebraucht. Danke, Kusel!