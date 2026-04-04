Schon eine Weile vor Ostern hatte die RHEINPFALZ Kusel ein besonderes Fundstück in ihrem Redaktionsbriefkasten. Darum geht es in unserer Wochenendkolumne.

Der Begriff „Easter Egg“, englisch für „Osterei“, hat einen übertragenen Sinn. So werden versteckte Inhalte, Funktionen oder Botschaften in Medien, etwa Computerspielen und Filmen, genannt. Auch in der Kunstgeschichte spricht man von „Easter Eggs“, wenn etwa Künstler in ihrem Werk Signaturen oder Porträts von sich selbst versteckt haben.

Ich übertrage den Begriff an dieser Stelle mal auf den Redaktionsalltag und nutze ihn mit der etwas verallgemeinerten Bedeutung „besonderes Fundstück“. Das ist vielleicht nicht zu 100 Prozent der Kern der Definition, trifft ihn aber gewissermaßen. Denn auch bei uns tauchen besondere Fundstücke auf – ein „Easter Egg“ lag schon vor ein paar Wochen in unserem Briefkasten.

Kreativ und ein bisschen geheimnisvoll

Es handelt sich um einen handschriftlich verfassten Brief, dessen Absender mutmaßlich ein Mensch ist, der seine Identität jedoch nicht preisgibt. Der Verfasser gibt sich als Bauwerk aus: Der Brief ist aus der Sicht einer Brücke geschrieben. Eine schöne Idee, wie wir finden. Kreativ und gleichzeitig ein bisschen geheimnisvoll. Ich werde gleich etwas genauer ausführen, was drinsteht.

Zunächst wird aber eine Entschuldigung fällig: Die Brücke hat uns in ihrem Schreiben darum gebeten, zu ihrem 100. Geburtstag einzuladen. Die Feier fand laut Brief am 22. März statt, also vor knapp zwei Wochen – parallel zur Landtagswahl. Sie hat sich gewünscht, dass wir zu ihrem Ehrentag möglichst viele RHEINPFALZ-Leser dazu aufrufen, sie zu besuchen. Das haben wir leider nicht getan – es ist unter den Recherchen, wer denn nun der menschliche Verfasser dieses Briefs ist, und anderen Verpflichtungen untergegangen. Und das Doofe: Wir haben es bislang noch immer nicht herausgefunden. Aber vielleicht können wir Sie nachträglich dazu animieren, die Brücke zu besuchen.

Nicht nur Bäume können erzählen ...

Immerhin kennen wir ihren Standort: Sie befindet sich in der St. Wendeler Straße in Pfeffelbach und führt über die Oderbach. Naheliegend ist also, dass der Verfasser des Briefs ebenfalls aus dem Ort stammt. Doch wir wollen uns nicht in Spekulationen ergehen.

Karikatur: Uwe Herrmann

Während es redensartlich oft heißt, dass alte Bäume viel erzählen könn(t)en, zeigt der Brief: Eine Brücke kann es offenbar auch. „In der langen Zeit meines Daseins habe ich sehr viel mitbekommen von meiner kleinen Weltsicht“, schreibt sie. „Genossen habe ich die kleinen Kinderfüße über mir (...). Später erlebte ich dieselben Füße groß und schwer mit Schuhen für Sonntage, Arbeitsschuhen und sogar mit Militärstiefeln. (...) Über meinem Geländer spielten Kinder, verliebten sich Pärchen, klagten und stritten Männer und Frauen.“

„Ich hätte eine Reha-Kur verdient“

Während die Brücke, wie im Brief zu lesen ist, „Freud und Leid des Dorfes“ miterlebt habe, klingt auch bei ihr selbst ein bisschen Wehmut an: Der Zahn der Zeit habe an dem Bauwerk genagt. „Gerne möchte ich auch die nächsten 100 Jahre meinen Dienst verrichten können, wobei nach 100 Jahren hätte ich doch sicherlich eine Reha-Kur verdient.“

Unabhängig davon, ob nun Sanierungsarbeiten geplant sind oder nicht: Vielleicht können wir Sie dazu ermuntern, kurz innezuhalten, wenn Sie das nächste Mal über die Brücke in der St. Wendeler Straße in Pfeffelbach spazieren. Trotz unseres Versäumnisses, rechtzeitig zu ihrem Geburtstag einzuladen, wird die Brücke zum Zeitpunkt Ihres Besuchs ziemlich sicher noch da sein. Schließlich ist sie ja „standortgebunden“, wie sie schreibt. Und von uns noch einmal: Sorry fürs Hinterherkommen, lieber Verfasser!

Es muss ja keine Brücke sein ...

Was der Brief uns außerdem zeigt: Hinter unscheinbaren Dingen steckt oft einiges an Geschichte. Halten Sie die Augen offen, liebe Leserinnen und Leser, vielleicht entdecken Sie an den Osterfeiertagen – oder irgendwann danach – ja ihr ganz persönliches „Easter Egg“. Es muss ja keine Brücke sein. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage!

Schicken Sie uns gerne einen Schnappschuss von Ihrem Osterspaziergang an die Redaktion – per Whatsapp an 06381 921212.