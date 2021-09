Zwei Schulen aus der Kreisstadt beteiligen sich mit Aktionen an der „Woche der Kinderrechte“ in Rheinland-Pfalz, die rund um den Weltkindertag am 20. September stattfindet. Die Ergebnisse sind am Dienstag, 21. September, auf dem Schulhof der Jakob-Muth-Schule anzuschauen.

Die Woche der Kinderrechte steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Kinderrechte – nicht ohne uns!“ Wie die Kreisverwaltung mitteilt, beteiligen sich die Kinder der Grundschule Kusel mit einer Plakat- und Briefaktion. Dafür hätten sich die Schüler sowie die Kinder der Kontaktstelle Holler mit der Frage beschäftigt, was sie sich in ihrem Wohnort und ihrer Schule wünschen würden. Jedes Kind habe dann eigene Vorschläge, Wünsche und Anliegen in Form eines Bildes oder Briefs kreativ zum Ausdruck gebracht.

Die Werke werden gesammelt und zu einem Buch gebunden, das passend zum Weltkindertag am 20. September in einer kleinen Feierstunde ab 15 Uhr an Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer und Stadtbürgermeister Jochen Hartloff übergeben werden soll.

Das Gleiche ist auch am 21. September in Lauterecken geplant. Hier soll das Buch der Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis übergeben werden. Außerdem sollen einige Kunstwerke in einer Ausstellung öffentlich präsentiert werden.

Schulhof verschönert

Auch die 45 Kinder der Unterstufe an der Kuseler Jakob-Muth-Schule beteiligen sich an der Woche der Kinderrechte. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben sie sich im Unterricht zunächst mit den Kinderrechten beschäftigt und dann Ideen zur Verschönerung ihres Schulhofs gesammelt – denn der Schulhof sei ein Alltagsort, den sie aktiv mitgestalten können.

In einer demokratischen, geheimen Wahl sei dann abgestimmt worden, mit welchen Bauprojekten der Schulhof verschönert werden kann. Mit Beginn des neuen Schuljahres haben die Kinder dann selbst Hand angelegt und unter anderem ein Spielhäuschen gebaut. Das Ergebnis können sich Interessierte am Dienstag, 21. September, ab 11.30 Uhr auf dem Schulhof der Jakob-Muth-Schule (Holler Straße 2) ansehen. Wer dabei sein möchte, muss allerdings die drei G-Regel – geimpft, genesen oder getestet – erfüllen und eine Maske tragen.