„Corona-Angst: Inselstaat St. Lucia verweigert Aida-Schiff das Anlegen“ – so lautete die Schlagzeile im Februar. Selten liest man sonst in der Zeitung von der Karibikinsel mit 166.000 Einwohnern; maximal, wenn es um Urlaub geht. Und damit hat Petra Trapp aus Langenbach auch zu tun: Sie leitet ein Fünf-Sterne-Resort. Doch lebt sie umgeben von Einheimischen, die ihr ebenso viel Gastfreundschaft entgegenbringen wie sie schon in vielen anderen Ländern erfahren hat.

„Man kann sich immer wieder selbst erfinden und neue Wege gehen“, so fasst Trapp zusammen, was sie in ihrem Leben erfahren und immer wieder umgesetzt hat. Sie hat Erzieherin gelernt