Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich habe New York noch nie so leer erlebt.“ Otto Cappel erzählt, dass er zurzeit immer ein paar Dollarscheine in die Tasche steckt, wenn er rausgeht: „An jeder Ecke sitzt jemand und bettelt.“ Das Corona-Virus hat die Millionenstadt schwer gebeutelt. Doch das ist nicht der Grund, warum Cappel und sein Lebensgefährte zurück nach Europa wollen.

„Es ist eine Katastrophe. Alle Theater sind geschlossen, über 30.000 Musiker, Sänger und Schauspieler sind arbeitslos“, schildert der 78-Jährige im Gespräch