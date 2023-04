Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

San Francisco, die schillernde Metropole an der amerikanischen Westküste, ist mittlerweile die Heimat des aus Konken stammenden Marc Müller. 2011 kehrte er der Heimat den Rücken und baute sich mit seiner Ehefrau Jessika, einer gebürtigen US-Amerikanerin, ein neues Zuhause in den Vereinigten Staaten auf. In der Corona-Krise erlebt der 38-Jährige, wie sich die sonst so pulsierende Metropole verändert.

„San Francisco ist wirklich eine Geisterstadt momentan“, berichtet Marc Müller. „Als es losging mit dem Lockdown, habe ich tatsächlich gesehen, wie Bars und Restaurants