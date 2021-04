Der Anbau der Kita I ist fast fertig. Am 11. Juli werden Kinder und Erzieherinnen die neuen Räume beziehen. Nach den Sommerferien wird der bisherige Turnraum von einer vierten Gruppe belegt. Um alle Kinder aufnehmen zu können, sei dieser Schritt notwendig, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Schneider bei der Ratssitzung.

In der Außenanlage werden noch ein Wasserspielplatz angelegt, ein Hügel zum Klettern, eine Hangrutsche, ein Weidentunnel und ein Trampolin, später außerdem eine Bobbycar-Rennbahn. Neue Spielgeräte wie ein Kletterhäuschen, ein Matschtisch, eine Rutsche oder eine Nestschaukel werden für knapp 70.000 Euro angeschafft.

Der Rat beauftragte Ortsbürgermeister, Beigeordnete und Fraktionsvorsitzende, die Garten- und Landschaftsbauarbeiten sowie den Zaun zu vergeben. Submission ist am 17. Juli. Im gleichen Verfahren sollen die Arbeiten für die Umbauarbeiten im Altbau übertragen werden.

Mittagessen Problem

Vertragt hat der Rat die Entscheidung, wo und wie künftig das Mittagessen für die Kleinen zubereitet wird. Im Moment seien alle Ausschreibungen gestoppt, sagte Schneider. Immer mehr Kinder werden in der Einrichtung essen, „wir gehen von etwa 80 aus“. Für diese Menge reicht die Kapazität in der Kita I nicht aus. Auch müsste die Ausstattung dringend erneuert werden. Da ab 31. Juli 2021 jedes Kind ein Anrecht auf Mittagessen hat, geht Schneider davon aus, dass „die Nachfrage in Kita II ebenfalls steigen wird.“ Dort sieht er dasselbe Problem.

Was ist zu tun? Schneider präsentierte drei Möglichkeiten. Eine sieht vor, eine neue Küche in der Kita I zu installieren, die der Kita II um einen Lagerraum zu erweitern und neue Geräte zu besorgen. Kosten: rund 140.000 Euro zuzüglich Umbau- und Erweiterungskosten. Bei Variante zwei wird die Küche der Kita I so erweitert, dass dort auch für die Kinder der Kita II gekocht werden kann. Kosten: rund 230.000 Euro zuzüglich An- und Umbaukosten. Da die Kosten für beide Lösungen sehr hoch sind, schlug Schneider vor, auf die Essenszubereitung vor Ort zu verzichten und stattdessen einen Caterer zu beauftragen.

Entwürfe beauftragt

Ein Ratsmitglied hatte die Idee, ein separates Gebäude mit Küche zu errichten, „das auch mal anderweitig zu nutzen wäre“. Das Büro Habermann wurde beauftragt, bis zur nächsten Ratssitzung für Modell I und II – beide kosten laut Schneider voraussichtlich 500.000 bis 700.000 Euro – Entwürfe zu erarbeiten.