Große Feiern sind wegen der Kontaktbeschränkungen an Silvester verboten. Wer sich auch vor Partys im kleinen Kreis oder vielleicht auch vor dem Besuch von Verwandten testen lassen möchte, hat im Kreis an Silvester und Neujahr einige Möglichkeiten.

14 Teststellen sind nach Auskunft der Kreisverwaltung an Silvester, 31. Dezember, geöffnet. Am ersten Tag des neuen Jahres sind es sieben: