1959 feierte Fritz Wunderlich sein Debüt bei den Salzburger Festspielen. Am 28. August 1966 sang er dort zum letzten Mal den Belmonte. Drei Wochen später war er tot. Werk und Name aber sind in Salzburg unvergessen.

Nach wie vor werde Fritz Wunderlich in Salzburg groß verkauft, erzählt Andreas Vogl: „Gerade letzte Woche kam wieder eine Dame, der ich Wunderlichs Don Pasquale besorgen und nach Deutschland