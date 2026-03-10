Wir wollen reden – und zwar mit möglichst vielen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Auch 2026 werden wir mit der Redaktion vor Ort sein. Wo Sie uns treffen können.

Die „Redaktion vor Ort“ ist aus unserem jährlichen Kalender nicht mehr wegzudenken. Abgesehen von einer Unterbrechung während der Corona-Zeit, haben die jeweiligen Redakteurinnen und Redakteure der Kuseler Lokalredaktion das Format immer fleißig gepflegt. Klar, dass wir das auch in diesem Jahr wieder tun! Dabei geht’s uns nicht um große Skandale – die wir natürlich aufnehmen, wenn es sie denn geben sollte –, sondern um den Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern. Ganz egal ob Sie ein Thema vorschlagen, eine Reportage loben, auf einen Fehler hinweisen wollen oder einfach nur vorbeischauen, um „die Zeitungsleit“ kennenzulernen. Natürlich wollen wir im Gegenzug dann gerne wissen, was in Ihrem Dorf oder Ihrem Städtchen gerade so los ist und die Menschen bewegt.

Weil das Gesprächsangebot oft noch immer richtig gut ankommt, nehmen wir wieder Verstärkung mit, also gern jene Mitarbeiter, die sich im jeweiligen Bereich um die Berichterstattung kümmern. Die sind für viele Menschen das Gesicht der RHEINPFALZ und für uns unverzichtbare Stützen in nahezu allen Ecken des Landkreises.

Sechs Termine und eine Whatsapp-Nummer

Auch in diesem Jahr lassen wir uns wieder in allen Teilen des Landkreises blicken. Die genauen Termine und Treffpunkte liefern wir rechtzeitig vorher. Los geht’s 2026 Mitte April in Breitenbach, wo wir als erste Station unseren blauen Pavillon aufbauen. Im Wonnemonat Mai geht’s in den Norden des Landkreises: Lauterecken steht dann im Kalender. Mitte Juni machen wir an einem Markttag Halt in Quirnbach, und in den Sommerferien (Mitte Juli) kommen wir in den Süden, nach Schönenberg-Kübelberg. Nach einer Pause im August steht im September, wenige Tage nach der Kuseler Herbstmesse, ein Besuch in Wolfstein an. Zum Abschluss unserer „Redaktion vor Ort“-Reihe kommen wir im Oktober noch nach Altenglan.

Übrigens: Abseits der sechs „Redaktion vor Ort“-Termine 2026 gibt’s einen neuen Kontaktweg in die Redaktion, den besonders aufmerksame Leserinnen und Leser in unserer „Foto des Monats“-Aktion entdeckt haben: Sie können uns neuerdings über Whatsapp erreichen. Speichern Sie dazu gern die Nummer 06381 921212 im Handy und schicken Sie uns eine Nachricht. Nur: Die beliebten RHEINPFALZ-Dubbetassen gibt’s allein am Pavillon (und bei der ein oder anderen Leseraktion).