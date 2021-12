Die meisten nutzen die Weihnachtsfeiertage, um Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Für jene, die sich vor den Festtagsbesuchen zur Sicherheit auf das Coronavirus testen lassen wollen, haben wir hier die geöffneten Testzentren aufgeführt – zumindest jene, die uns bekannt sind.

Die Testzentren in Brücken und auf dem Kuseler Windhof sind über die Feiertage komplett geschlossen. Testwillige können laut Kreis aber andere Einrichtungen ansteuern: