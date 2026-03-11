Thallichtenberg Wissenschaftliches Zeichnen: Kurs im Geoskop auf Burg Lichtenberg
Im Seminarraum des Urweltmuseums Geoskop findet am Mittwoch, 18. März, 14 bis 17 Uhr, die Veranstaltung „Einführung in das wissenschaftliche Zeichnen“ statt. Teilnehmer erstellen unter professioneller Anleitungen Zeichnungen mit der „Tusche-Pünkteltechnik“. Vorkenntnisse sind nicht nötig! Der Kurs richtet sich an alle natur- und kunstbegeisterten Menschen ab zwölf Jahren, die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen sind möglich unter 06381 993450.