Im Seminarraum des Urweltmuseums Geoskop findet am Mittwoch, 18. März, 14 bis 17 Uhr, die Veranstaltung „Einführung in das wissenschaftliche Zeichnen“ statt. Teilnehmer erstellen unter professioneller Anleitungen Zeichnungen mit der „Tusche-Pünkteltechnik“. Vorkenntnisse sind nicht nötig! Der Kurs richtet sich an alle natur- und kunstbegeisterten Menschen ab zwölf Jahren, die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen sind möglich unter 06381 993450.