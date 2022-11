Der Ausbau des Wirtschaftsweges zum Hobstätterhof, dem seit rund einem Jahr geschlossenen Restaurant „Pferdestall“, beschäftigte den Einöller Rat schon häufiger. Ursprünglich war geplant, die Sanierung des Weges in Eigenregie anzugehen, da in Einöllen keine Flurbereinigung stattfand und der Weg deutlich in die Jahre gekommen ist. Ortsbürgermeister Siegfried Berndt erklärte, dass es nun möglich sei, die Sanierung als Angliederung an die Reipoltskirchener Flurbereinigung zu vollziehen. Die Verwaltung werde entsprechende Anträge beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) stellen. Im Haushalt 2022 waren für die Sanierung bereits 91.000 Euro eingeplant. Konkrete Angebote liegen jedoch noch nicht vor, die Kosten kann Berndt noch nicht beziffern. Durch das Einbinden des DLR wird die Maßnahme günstiger für die Gemeinde ausfallen, da mindestens die Planungskosten von dem DLR übernommen werden.