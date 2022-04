Bei einem Verkehrsunfall in Etschberg ist am Sonntagmittag laut Polizei „sehr hoher Sachschaden“ entstanden. Wie die Ordnungshüter berichten, war ein Autofahrer auf der Hauptstraße von Haschbach kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte vermutlich zu schnell unterwegs und kam deshalb in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Wagen mit einem Strommast und prallte anschließend gegen einen Baum. Dabei entstand an dem Fahrzeug nach Angaben der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer habe sich zudem von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Unfall allerdings beobachtet und konnte der Polizei Hinweise zum Unfallverursacher geben.