Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

KUSEL. Nun ist der Kandidat aufs Gleis gesetzt: Mehr als drei Jahrzehnte nach der Stilllegung der Bahnstrecke Lauterecken-Staudernheim werden die Chancen einer Reaktivierung der Glantalbahn für den Schienenpersonennahverkehr ausgelotet.

In der Reaktivierungsdebatte machte den Vorreiter die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. In einer Resolution an Landkreis und Landesregierung sprach sich das Kommunalparlament im Dezember dafür aus,