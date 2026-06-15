Mit der Kneipe im Dorfgemeinschaftshaus in Ruthweiler macht die Gemeinde Verluste. Das wurde bei den Haushaltsberatungen klar. Wie können die Kosten reduziert werden?

Der Treff im Dorfgemeinschaftshaus an der Hauptstraße öffnet jeden Freitagabend, berichtet Ortsbürgermeister Michael Kurtz. Auch die Ratsmitglieder gingen dort regelmäßig hin. Doch die Umsätze sind im Vergleich zu den Personalkosten offenbar zu niedrig, Gewinne bleiben aus. Nach Angaben von Norman Kennel von der Finanzabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung sind die Personalkosten im Haushalt „auffällig angestiegen“. Insgesamt liegen sie in diesem Jahr bei rund 76.000 Euro, darin sind auch Gehälter und Entgelte der Gemeindearbeiter sowie für Ortsbürgermeister und Beigeordnete enthalten.

Schaue man genauer hin, zeige sich, dass insbesondere beim Kneipenbetrieb ein deutlicher Kostenanstieg zu verzeichnen sei, so Kennel. Seit Ende 2024 gebe es dort einen Thekendienst. Die Personalkosten für die Kneipe lagen zuvor noch bei unter 5000 Euro, auch mal bei nur 3000 Euro. Im Jahr 2024 seien sie auf 7000 Euro angestiegen, 2025 erhöhten sie sich auf 13.000 Euro und aktuell seien sogar 15.250 Euro vorgesehen. In diesen Summen seien die Energiekosten noch nicht enthalten, verdeutlichte der Finanzexperte. Kennel: „Die Personalkosten sind zu hoch, die Gemeinde macht durch die Gaststätte Verluste.“ Der Gemeinderat will nun genauer auf die Stundenzettel des Thekendienstes schauen und möglicherweise auch bei Reinigungskosten sparen.

Hundesteuer wird angehoben, Grundsteuer B nicht

Insgesamt klaffe im aktuellen Haushalt ein Fehlbetrag von rund 90.000 Euro, so Kennel weiter. Die Grundsteuer B, die derzeit bei 600 Punkten liegt, wollen die Gemeindevertreter allerdings nicht anheben. Dafür wird die Hundesteuer von 50 auf 75 Euro erhöht, die Haltung von Zweit- und Dritthunden steigt auf 90 beziehungsweise 120 Euro.

Kritik äußerten Ratsmitglieder an den hohen Umlagen für Kreis und Verbandsgemeinde in Höhe von 447.000 Euro. In einem geplanten Windrad wird die einzige Möglichkeit gesehen, die Finanzsituation im Dorf zu verbessern. Ratsmitglied Erhard Schäfer monierte, dass es „schon seit vier Jahren fertig sein könnte“. Er erwarte von der Verbandsgemeinde Unterstützung für die Anlage, die von der Firma Juwi zwischen zwischen Ruthweiler und Pfeffelbach gebaut werden soll. Die Genehmigungsverfahren seien aufwendig, erklärt Kurtz die Dauer der Umsetzung. Er fügt hinzu: „Wir sind aber auf der Zielgeraden.“