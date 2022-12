Den Bebauungsplan „Ober der Lehmkaul“ gibt es schon lange, gebaut wurde allerdings bis heute nicht. Die Gemeinde überlegt nun, ob sie Vermarktung und Erschließung des Baugebiets selbst übernehmen soll. Zuvor war ein Versuch, das Gebiet von einem Investor erschließen zu lassen, mangels Bauinteressenten gescheitert. Irgendwie müsse es aber weitergehen, betonte Ortsbürgermeister Ingfried Klahr in der jüngsten Ratssitzung. Vor einer Entscheidung im Rat will der Ortsbürgermeister das Gespräch mit der Kommunalaufsicht suchen. Denn Wiesweiler ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Sofern die Aufsichtsbehörde grünes Licht gebe, könnten entsprechende Mittel kurzfristig in den Haushalt aufgenommen werden.