An Hexennacht eine Fußmatte verschleppen, ein wenig Schabernack treiben – das kennt wohl jeder, doch es scheint in vielen Gemeinden ruhiger geworden zu sein.

„Außer, dass etwas Klopapier aufgehängt wird, passiert hier nicht viel – die Leute müssen nichts mehr wegräumen“, sagt Grumbachs Ortsbürgermeisterin Beatrice Michel, die sich aber auch noch an ganz andere Zeiten erinnert. Sie selbst war einst Nutznießerin eines Hexenstreichs, der schlicht Straftatcharakter hat, aber der damaligen Drittklässlerin ein Lächeln ins Gesicht zauberte, denn etwas Sekundenkleber im Schloss der Grumbacher Grundschule sorgte für einen schulfreien Tag.

Neubürger spendet Maibaum

Derweil treffen immer mehr Besucher am Bürgerhaus ein, um gemeinsam in den Mai zu feiern. Die Kinder toben ausgelassen auf dem Spielplatz, statt im Ort zu hexen. „Dieses Jahr haben wir keinen Maibaum, der alte ist gerade kaputtgegangen“, bedauert Grumbachs Wehrführer Alexander Lauwe. Kurz darauf ist das Problem behoben: Vier Männer ziehen los – und rund eine Viertelstunde später kommen sie mit einer Birke an. „Die hat ein Neubürger spontan und kurzfristig gespendet“, lobt Thomas Beuke, der noch so manche Maibaumgeschichte auf Lager hat, die zeigt, wie man in Grumbach zusammenhält. „Wir hatten mal einen viel zu großen Maibaum, den wir nicht aufstellen konnten“, berichtet Beuke. „Obwohl der Metzger drohte, mit dem Essen wegzufahren, wenn wir den Baum kürzen, hatten wir keine Wahl.“ So geschah es tatsächlich. Beuke: „Aber jeder hat zu Hause geschaut, was im Gefrierfach liegt.“ Und dem Feiern stand nichts mehr im Weg.

Lustig seien die kleinen Nickeligkeiten mit Nachbargemeinden: So hätten die Kappeler einst einen Tag zuvor das Loch für den Grumbacher Maibaum zubetoniert, berichtet Lauwe lachend.

Hexensperren können unschön enden

Während die Kinder sich daran machen, den Baum zu schmücken, erinnert sich eine junge Frau zurück: „Wir hatten früher die Straße gesperrt und gingen mit ordentlich Geld in der Tasche nach Hause.“ Dass solche Hexensperren sehr unschön enden können, hat Lauwe erlebt: Er und ein paar Jungs im Grundschulalter sperrten die Straße – und Jugendliche fuhren immer wieder mit dem Fahrrad durch. Der Spaß endete, als ein Radfahrer schwer stürzte. „Der hatte zwei gebrochene Arme“, erinnert er sich zurück.

Solche Geschichten sollen sich nicht wiederholen, daher steht in Grumbach, wie in vielen anderen Orten, die Gemeinschaft im Fokus und genau das schätzen beispielsweise Beatrix und Siegfried Gollnick. „Wir feiern gemeinsam, die Generationen kommen zusammen“, loben die beiden das Angebot des Feuerwehrfördervereins zum gemütlichen Beisammensein am Bürgerhaus sowie das große Maifeuer, das erst am Veranstaltungstag aufgesetzt wird, um keine Tiere zu gefährden.

Humor und harmloser Hexenzauber

Gehext werde in Grumbach und den Nachbargemeinden nicht mehr so, sagt das Paar, erinnert sich aber lachend an einen bereits Jahrzehnte zurückliegenden Streich mit vielen vertauschten Ortsschildern: „Das hat niemandem wehgetan.“ Das scheint auch der gemeinsame Nenner aller zu sein: Humor und harmloser Hexenzauber sind in Ordnung, während Schweinereien und Schlimmerem eine klare Absage erteilt wird.