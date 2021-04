Wolfram Käfer, bisher Leiter der Abteilung Wirbelsäulenchirurgie im Kuseler Westpfalz-Klinikum, hat seine eigene Praxis in Glan-Münchweiler eröffnet. Ein weiterer Standort kommt am 1. November im Kaiserslauterer Pre-Park hinzu.

„Nach 25 Jahren im Krankenhaus brauchte ich eine neue, eine andere Perspektive. Und ich wollte auch mal für mich selbst arbeiten“, begründet der 50-Jährige seinen Weggang vom Klinikum, wo er die Abteilung Wirbelsäulenchirurgie aufgebaut und weithin bekannt gemacht hatte.

In der Bahnhofstraße in Glan-Münchweiler – unmittelbar neben dem „Budche“ – hat er nun sein neues Domizil gefunden. Für drei Tage die Woche. „Ich habe mich nach Praxismöglichkeiten in der Umgebung umgeschaut und war auch mal hier. Da habe ich gesehen, dass die Augenarztpraxis nur an zwei Tagen die Woche geöffnet ist.“ Das sei perfekt für ihn gewesen – also habe er Kontakt aufgenommen.

Die Augenarztpraxis wird seit Mai 2019 von der Augenzentrum Westpfalz MVZ GmbH betrieben, die auch einen Standort in Kusel hat, wie Praxismanagerin Tanja Rau erläutert. Die Praxiszeiten ergänzten sich prima mit Käfers Vorstellungen, so dass sich nun Ärzte zweier völlig verschiedener Fachrichtungen die Räume teilen.

Der Start war holprig gewesen, sagt Käfer schmunzelnd – denn zunächst einmal sei der Strom ausgefallen. „Aber dafür waren gleich viele Patienten da“, sagt er erfreut. Montags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr und mittwochs von 8 bis 15 Uhr wird sein Team mit einem, künftig zwei ärztlichen Mitarbeitern sowie fünf Fachangestellten sich um Patienten mit chronischen und akuten Rückenleiden kümmern. In näherer Zukunft will er auch wieder operieren, verhandelt derzeit wegen eines Kooperationspartners.

Die Praxis in Glan-Münchweiler betreibt er sowohl für Privat- wie auch für Kassenpatienten. Sein zweiter Standort ab 1. November in Kaiserslautern wird Privatpatienten vorbehalten sein.