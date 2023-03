Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Gehört die Dorfapotheke bald der Vergangenheit an? Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten belasten die Apotheker. Dazu kommt ein Bundesgesetz, das Honorarkürzungen zur Folge hat. Jetzt müssen die Inhaber sehen, wie sie über die Runden kommen.

„Wirtschaftlich arbeiten wird schwierig. Wir werden zu Tode gespart“ stellt Sabrina Harmutter-Pier klar. Sie leitet die Apotheke am Rosengarten in Kusel, die Florian-Apotheke in Altenglan