Auch die Inhaber von Fitnessstudios machen gerade eine harte Zeit durch. Die Fixkosten fallen weiterhin an, trainieren darf in den Studios aber – außer in Einzelfällen aus medizinischen Gründen – niemand. Und das trotz eigentlich funktionierender Hygienekonzepte, wie die Betreiber kritisieren.

„Die Lage ist schlecht“, sagt Thomas Larisch, Inhaber des Studios „Medikus“ in Kusel. Zwar bekomme er Hilfe vom Staat, allerdings bei weitem nicht in ausreichendem Maße.