Eine Modenschau findet am Donnerstag, 17. Oktober, im Sportheim der SG Krottelbach/Frohnhofen statt. Zusammen mit den Landfrauen Krottelbach hat Andrea Götzke den Abend organisiert. Sie verrät, worauf Besucherinnen sich freuen dürfen.

Der Catwalk im Krottelbacher Sportheim wird vorbereitet. Am Donnerstag um 19 Uhr beginnt die Modenschau mit anschließendem Verkauf der Kleidungsstücke und Accessoires. Wer möchte, kann sich aber bereits ab 18.30 Uhr im Sportheim einfinden und vorab ein Getränk genießen. Wer also wie auf der Fashion Week in der ersten Reihe sitzen will, muss früh genug vor Ort sein.

Doch die Wartezeit lasse sich gut überbrücken, versichert Andrea Götzke im RHEINPFALZ-Gespräch: „Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.“ Sie hat langjährige Erfahrung in der Organisation solcher Events. 2020 entschied sie sich, nicht mehr nur mit ihren Waren von A nach B zu fahren – seitdem berät sie ihre Kundinnen auch im eigenen Laden im Hirtenweg 29a in Krottelbach. Ihr Geschäft hat Götzke, ganz seinem Ursprung entsprechend, „Fashion Party“ getauft.

Einkleiden für die Kerwe Ende Oktober

Besonders ist auch das Motto der Veranstaltung: Dieses lautet „Wir kaufen uns ein Kerwestück“ – mit Blick auf das bevorstehende Fest im Dorf vom 26. bis 29. Oktober. Dafür können sich die Frauen nun im Krottelbacher Sportheim entsprechend einkleiden. Von Konfektionsgröße 34 bis 60 sei für jeden etwas dabei, betont Götzke. Es bleibe auch ausreichend Zeit, die präsentierten Stücke nach der Modenschau zu erwerben und sich von ihr beraten zu lassen.

„Ich bringe immer wieder neue Styles mit. Außerdem kann man an einem solchen Abend auch neue Inspiration finden“, erklärt die Organisatorin ihre Leidenschaft Modenschauen. Die individuelle Kundenbetreuung stehe für sie im Vordergrund – sie werde auch am Donnerstag nicht zu kurz kommen, verspricht Götzke. Sie hofft auf regen Besuch, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.