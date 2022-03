Wissen Sie, was das Schönste an meinem Beruf ist? Kein Tag ist wie der andere! Im Kopf gibt es fast immer einen Plan, was wir den Lesern der Westricher Rundschau präsentieren. Fast hätte ich geschrieben am nächsten Tag präsentieren. Doch das ist schon lange nicht mehr so. Für eine Tageszeitung arbeiten, das bedeutet heute natürlich auch am gleichen Tag online veröffentlichen auf www.rheinpfalz.de.

In den sozialen Netzwerken werden wir zuweilen dafür kritisiert, dass diese Artikel nicht frei zugänglich sind. Schließlich seien das doch wichtige Informationen. Dem möchte ich widersprechen. Das ist leider so, als würde jemand argumentieren, der Bäcker dürfe für seine Brötchen kein Geld verlangen, wenn der Kunde mit Hunger komme. Auch eine Nachricht ist eine Ware. Recherche kostet Geld, die nicht alleine durch Werbeeinnahmen refinanziert werden kann.

Das Interesse der Leser

Doch zurück zum Arbeitsalltag und der Planung für den Tag. Früher wurde erst der Briefkasten geöffnet und die Post sortiert. Post kommt heute so gut wie gar nicht mehr ins Haus. Der elektronische Maileingang hat den Briefkasten so gut wie ersetzt. Und deshalb beginnt fast jeder Arbeitstag mit dem Sichten der Mails. Und fast immer ist etwas dabei, dass uns veranlasst, die ursprüngliche Planung abzuändern. Redakteure sind nicht nur Autoren, sondern auch Entscheider. Was muss und was sollte in die Zeitung – und was nicht. Bei der Auswahl darf nur ein Kriterium gelten: das Interesse der Leser.

Bei diesem Arbeitstag, der – Sie ahnen es – hektisch sein kann, darf es auch mal Auszeiten geben. Ein Kollege von mir aus einer früheren Redaktion war oft Brot kaufen. So zumindest verabschiedete er sich am Nachmittag für meist eine Stunde. Doch der ausgedehnte Spaziergang durch die Fußgängerzone war viel mehr als ein bloßer Einkauf. Das merkten wir spätestens dann, wenn er zurückkehrte mit den Worten: „Wir müssen umplanen.“ Dann hatte er nämlich auf seinem Recherche-Fußweg zum Bäcker irgendjemanden getroffen, der ihm irgendetwas Neues berichtete.

Café-Recherche

Bei mir ist es meist kein Brot, sondern ein Espresso Macchiato, der nicht nur die Aufgabe hat, mich wach zu halten. Das Heißgetränk genieße ich in den Cafés von Lebensmittelmärkten in der Nähe und noch viel lieber im Eiscafé Campo gegenüber der Redaktion. Und nicht selten begegnet mein Blick dann einem bekannten Gesicht. Und damit erfahre ich auch eine Neuigkeit, die den Lesern nicht vorzuenthalten meine ureigenste Aufgabe in dieser Stadt ist. Nicht nur deshalb freue ich mich wieder auf die bald wärmere Jahreszeit…