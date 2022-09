Nachdem 2020 das Winzerfest coronabedingt komplett ausfiel und 2021 nur in kleinem Rahmen stattfinden konnte, soll zum 67. Winzerfest vom 30.September bis 3. Oktober wieder groß gefeiert werden.

In diesem Jahr ist der Eintritt ins Zelt an allen Tagen frei. Beim Programm in fast gewohnter Tradition gibt es den größten Einschnitt am Sonntag. Es wird keinen Umzug geben, stattdessen einen Familientag.

Die Organisatoren um den Förderverein der Ortsgemeinde haben sich am Programmablauf an den Vorjahren orientiert. Für das Festzelt in gewohnter Größe auf dem Marktplatz sowie die Musikveranstaltungen ist die Eventagentur Schütz Sound and Light aus Oberweiler-Tiefenbach zuständig. Mit ihr kommt auch die Neuerung, dass der Eintritt im Gegensatz zu früheren Jahren auch samstags frei ist.

Die Schausteller werden wie üblich entlang der Hauptstraße und auf dem Marktplatz zu finden sein. Neben einer Schießbude, Entenangeln, Dosenwerfen und einem Kinderkarussell, gibt es ein breitgefächertes kulinarisches Angebot. Neben Pizza, Grumbeerwaffeln und Burgern wird es auch Crêpes und einen Süßwarenstand geben. Direkt neben dem Festzelt steht einen Weinstand des Fördervereins der Ortsgemeinde.

Mit Fackelumzug

Der Auftakt am Freitag ist der traditionelle Fackelumzug für Jung und Alt, begleitet von einem Fanfarenzug. Startpunkt ist das ehemalige Apothekengebäude in der Hauptstraße.

Nach der Ankunft am Festzelt erfolgt der symbolische Fassanstich durch Ortsbürgermeister Peter Stein – ein Glas Festwein gibt es für erwachsene Besucher kostenlos. Ab 21 Uhr startet dann die Party mit den Hunsrück DJ’s und Hits der 90er-Jahre.

Weiter geht es am Samstagabend mit dem Festbetrieb ab 19 Uhr, im Zelt wird mit der regional bekannten Partyband „Plug-In“ ab 21 Uhr gefeiert. Sonntags startet der Tag bereits gegen 11 Uhr mit Mittagessen vom Restaurant „Zum Alten Keiler“ aus Horschbach - Gefüllte Klöße in Specksoße sowie Rinderroulade mit Knödel und Rotkraut stehen zur Auswahl.

Verzichten müssen die Winzerfest-Besucher in diesem Jahr auf den Festumzug. Durch die lange Vorlaufplanung und Unwägbarkeiten hinsichtlich des Straßenausbaus der B420, der aufgrund bautechnisch-logistischer Gründe am 10. Oktober statt unmittelbar nach dem Fest starten soll, stand schon lange fest, dass der Umzug dieses Jahr ausfallen wird. Stattdessen wird es ab 14 Uhr ein Kinderprogramm im Rahmen eines Familiennachmittags geben. Neben dem Festzelt, bei der Kreissparkasse, wird eine Hüpfburg aufgebaut, im Zelt gibt es einen Mal-Workshop für Kinder. Zudem werden Kinderschminken und ein Luftballon-Wettbewerb angeboten sowie Freifahren auf dem Kinderkarussell. Ab etwa 17 Uhr erklingen dann im Zelt 80er-Hits, ab 21 Uhr wird die Party-Rock-Band „Impact“ aus dem Saar-Pfalz-Kreis für Stimmung sorgen.

Trachtenkleidung gefragt

Der Festmontag fällt in diesem Jahr auf den Tag der Deutschen Einheit und startet gegen 11.30 Uhr mit dem Mittagsschoppen ganz im Zeichen „Winzerfest meets Oktoberfest“. Besucher in Trachtenkleidung sind sehr gerne gesehen, die „Almhütten Musikanten“ sorgen für die zünftigen Klänge, kulinarisch passend werden Weißwürste mit Brezeln angeboten. Der Dämmerschoppen mit der Partyband „Sergeant“ startet gegen 16 Uhr. Bis etwa 21 Uhr wird die Band spielen und dann das Fest langsam ausklingen. Ein Feuerwerk, dass es in jüngster Vergangenheit wenige Male gab, wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. „Das war keine Tradition, es wurde nicht nachgefragt und wird auch nicht vermisst“, ist sich Ortsbürgermeister Stein sicher.

„Zeitlich nicht gestemmt“ bekamen die Organisatoren die Tombola, die – so hofft Stein– im kommenden Jahr, wenn Corona weniger ein Thema sei, wieder stattfinden könne.