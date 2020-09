Das überregional bekannte Winzerfest hätte eigentlich am ersten Wochenende im Oktober gefeiert werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie muss das beliebte Fest allerdings ausfallen. Doch der Förderverein für die Gemeinde Offenbach-Hundheim und das Winzerfest-Team haben sich etwas einfallen lassen: das „Winzerfest in de Dasch“. Die Tasche enthält laut Ortsbürgermeister Peter Stein neben dem wohlbekömmlichen Rotwein der Offenbach-Hundheimer Winzerbrüder weitere Getränke, und „Markenzeichen des Winzerfestes und des Festumzuges“. Die Tasche ist ab Freitag, 25. September, in allen Einzelhandelsgeschäften, beim Imbiss „CeyCey“ sowie in „Katja´s Café Herzhaft“ zu einem Preis von 9 Euro erhältlich.