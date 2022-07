„Noch ist nichts Konkretes geplant, aber das Winzerfest wird stattfinden“, versichert Ortsbürgermeister Peter Stein. Ein erstes „Sondierungsgespräch“ mit der Eventagentur Schütz Sound & Light aus Oberweiler-Tiefenbach fand laut Stein bereits statt, im Juli wolle man sich gemeinsam auch mit dem Förderverein der Gemeinde an einen Tisch zu setzen, um die Planungen weiter voranzubringen. Denkbar wäre beispielsweise eine Einbeziehung örtlicher Vereine für den Betrieb eines Weinstands, erklärte Stein.

Was hingegen schon sicher ist: Es wird wie beim Lauterecker Heimatfest keinen Umzug am Sonntag geben. Zum einen liege das an der langen Vorbereitungszeit, zum anderen ist unklar, ob der Ausbau der B420 dann schon gestartet ist. „Es gibt einfach zu viele Unwägbarkeiten“, hält Stein fest.