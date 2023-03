Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in diesem Jahr lässt der Kunstkreis Kusel das Foyer des Westpfalzklinikums in winterlichen Farben erstrahlen. 15 Bilder hängen seit Donnerstag an den Wänden, die Patienten, Mitarbeiter und Besucher des Klinikums auf Weihnachten und den Winter einstimmen.

Schneebedeckte Wälder, kahle Bäume in Erwartung auf den Frühling, Kinder, die auf Schlitten durch das weiße Winterwunderland fahren. All diese winterlichen Szenen zieren seit Donnerstag