Vor allem Autofahrer können aufatmen. Die Straßen werden in den kommenden Tagen nicht glatt sein. Nachts wird es zwar frostig, aber es gibt weder Regen noch Schnee. Auch für Spaziergänger gibt es eine gute Nachricht: Ab und zu kommt die Sonne raus.

Ein sich über Osteuropa und dem Balkan abschwächendes Hochdruckgebiet wird durch ein neues vom Atlantik heranrückendes Hoch ersetzt. Dieses Hoch bleibt uns dann bis in die neue Woche hinein treu und verhindert ein Heranrücken von Störungsgebieten. Die genaue Position des Hochs entscheidet jedoch in den kommenden Tagen über den Bedeckungszustand des Himmels und die Temperaturen in unserer Region.

Vorhersage

Donnerstag: Nach eisiger Nacht sowie örtlichem Nebel strahlt häufig die Sonne. Am Nachmittag ziehen ausgedehnte Wolkenschleier über uns hinweg, die am Abend aber wieder verschwinden sollten. Die Luft kann sich im Tagesverlauf wieder in den positiven Temperaturbereich erwärmen.

Freitag: Nach einer weiteren frostigen Nacht mit vereinzeltem Nebel ziehen tagsüber neue Wolkenfelder übers Land, die sich mit etwas Sonnenschein abwechseln. Es bleibt trocken und die Tagestemperaturen unterscheiden sich nur wenig von den Werten des Vortages.

Samstag: Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken dabei bleibt es weiterhin niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen etwas an.

Sonntag: Abgesehen von teils zähen Nebel- oder Hochnebelfeldern gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Im Einheitsgrau bleibt es feucht und kalt, mit sonniger Unterstützung wird es tagsüber erträglicher.

Weiterer Trend

Bis voraussichtlich Mittwoch bleibt es noch bei dem ruhigen und eher milden Hochdruckwetter. Anschließend dringen wahrscheinlich wieder Regenfronten vom Atlantik bis nach Mitteleuropa vor.