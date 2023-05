Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die stattlichen Bäume, die heute das Kuseler Waldgebiet Winterhelle prägen, wurden um 1900 von Georg und Johan Ludwig Vay gesetzt. Vater und Sohn legten den Grundstein für den „Stadtwald“. Das soll nicht vergessen werden.

Zu ihren Ehren steht schon lange ein Gedenkstein in der Winterhelle. Doch der war stark verwittert und ist nun neu gestaltet worden – in Erinnerung an die Waldumwandlung durch die Forstmeister