Ein vielfältiges Ferienprogramm bietet das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg bei Kusel in den Winterferien zum Thema „Umwelt und Natur“ für Kinder ab fünf Jahren an.

Beim Thema „Tiere und Pflanzen im Winter“, Montag, 21., und Freitag, 25. Februar, geht es darum, wie heimische Pflanzen und Tiere die kalte Jahreszeit bei uns überstehen. Bei den „Bäumen: Riesen im Klimawandel“, Dienstag, 22., und Donnerstag, 24. Februar, dreht sich alles um unsere Bäume, ihre Geschichte und deren Bedeutung. Schließlich entdecken im Programm „Heimatkunde rund um die Burg“ am Mittwoch, 23. Februar, interessierte Kinder nicht nur die Natur auf der Burg, sondern auch deren Geschichte und Mythen.

Die Programme der Forschungswerkstatt finden in den Ferien täglich von 10 bis 15 Uhr unter Beachtung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln des Landes im Urweltmuseum Geoskop statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person und Tag. Rucksackverpflegung für die Mittagspause und wetterfeste Kleidung sind mitzubringen, das Tragen einer medizinischen Maske wird vorausgesetzt. Für Kinder ab zwölf Jahren gilt die 3G-Regel für die Teilnahme. Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon 06381 993450 oder per E-Mail an info@urweltmuseum-geoskop.de möglich.