In der Nähe der drei montierten Windradtürme „Am Weiherkopf“ soll zusätzlich auch eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage gebaut werden. Das wurde bei der Gemeinderatssitzung bekannt.

Sie soll von der Firma Abowind gebaut und betrieben werden. Timo Jené von Abowind und Matthias Broschart vom Büro BBP Stadtplanung und Landschaftsplanung aus Kaiserslautern erläuterten auch den Stand der Planungen in Sachen Windräder. Die Rotorflügel der Windkraftanlagen sollen bis Ende Februar montiert werden, so dass die Anlagen in Betrieb genommen werden können.

In Vertretung des zuständige Revierförsters stellte Ortsbürgermeister Siegfried Berndt die Forstwirtschaftspläne für das kommende Jahr vor. Im Rahmen routinemäßiger Durchforstung wird in dem rund 63 Hektar umfassenden Gemeindewald ein Defizit von rund 1800 Euro erwartet.

Pfarrhaus und Scheune kaufen

Um die Jahrtausendwende war Einöllen bereits anerkannte Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung. Daran will die Ortsgemeinde jetzt anknüpfen und eventuell weitere Projekte wie den Kauf von Pfarrhaus und Pfarrscheune realisieren. Auch ein Spielplatz-Konzept soll in diesem Zusammenhang angegangen werden. Dazu wird beim Land Rheinland-Pfalz ein Antrag auf Dorfmoderation und Fortschreibung des bestehenden Dorferneuerungskonzeptes gestellt. Den Auftrag dazu erhielt ebenfalls das Fachbüro BBP aus Kaiserslautern.

Die Friedhofssatzung wurde redaktionell überarbeitet, um auch die neu geschaffenen Bestattungsformen wie das neu angelegte Rasengrabfeld zu regeln und rechtliche Anpassungen vorzunehmen.

„Das war die kälteste Sitzung in der Geschichte des Gemeinderates“, kommentierte Ortsbürgermeister Siegfried Berndt die Situation in der Pfarrscheune, wo bei geöffneten Türen und Fenster getagt wurde.