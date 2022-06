Seit einigen Jahren ist in Kappeln eine Vorrangfläche für Windenergie ausgewiesen. Das Vorhaben wurde in der Vergangenheit jedoch vom Ergebnis eines Vogelgutachtens ausgebremst. Nun kommt wieder Bewegung in die Sache – allerdings mit einem neuen Projektierer. Während die Stadtwerke Bad Vilbel aufgrund von ausgelasteten Kapazitäten kein Interesse mehr hätten, haben sich mehrere andere Anbieter bei der Gemeinde gemeldet. Und nun hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Firma BayWa ausgewählt, berichtete Ortsbürgermeister Otfried Buß. Zeitnah würden die Vertragsverhandlungen starten. Noch sei unklar, ob eine oder zwei Anlagen gebaut werden sollen. Zudem müssen erneut ein Vogelgutachten und und eine Baugenehmigung eingeholt werden. Eine Umsetzung bis 2025 oder 2026 sei realistisch.