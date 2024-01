Der Gemeinderat Langweiler hat in seiner jüngsten Sitzung sein Einvernehmen für den Bau einer Windkraftanlage auf seiner Gemarkung erteilt. Das teilte Ortsbürgermeister Roland Edinger auf Anfrage mit.

Die Anlage vom Typ Vestas V172 mit einer Nabenhöhe von 175 Metern und einer Nennleistung von 7,2 Megawatt soll auf einem Grundstück der Gemeinde errichtet werden. Mit dem Bau würde ein Vorhaben der Firma Baywa-re umgesetzt, die den Windpark Sien 2 entlang der Panzerstraße westlich der B270 erweitern will. Diesbezüglich fanden in Langweiler mehrere Bürgerversammlungen statt. Durch den Bau, der – „wenn alles gut läuft“ – 2025 erfolgen könnte, würde der Haushalt der Gemeinde aufgebessert. „Es sieht positiv aus, aber das Genehmigungsverfahren dauert an. Die Unterlagen sind bei der für Sien zuständigen SGD (Struktur- und Genehmigungsdirektion, Red.) Nord und alles geht seinen Weg.“ Mit einer Entscheidung rechnet Edinger im Frühjahr.