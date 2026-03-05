Auf Breitenbacher Gemarkung sollen mehrere Windräder und eine Freiflächen-PV-Anlage gebaut werden. Bis diese in Betrieb gehen, wird es noch mindestens drei Jahre dauern.

Im Serrwald in Breitenbach sind zwei Windkraftanlagen geplant. Eine soll wenige Meter von der saarländischen Grenze entfernt entstehen. Der zweite Standort musste aus Naturschutzgründen verlegt werden, nachdem ein ornithologisches Gutachten dort Risiken für seltene Vogelarten festgestellt hatte. Geplant sind Windräder mit einer Nabenhöhe von 179 Metern und einem Rotordurchmesser von 175 Metern. Die Leistung beträgt jeweils 6,8 Megawatt. Das reiche rechnerisch, um rund 5000 Drei-Personen-Haushalte mit Strom zu versorgen.

Wie Philipp Gau, Projektentwickler der Pionext Service GmbH in Alzey, in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates berichtete, werden für beide Anlagen Kranstellflächen benötigt. Dafür ist die Rodung von rund einem Hektar Wald vorgesehen. Das Material solle über die Landesstraße 352 antransportiert werden. „Wir werden auf jeden Fall bestehende Strukturen nutzen“, sagte Gau. Ein Weg zum Stellplatz müsse jedoch noch gebaut werden; vorgesehen sei eine geschotterte Stichstraße mit 4,5 Metern Breite.

Leitungstrassen entlang von Wegen geplant

Noch offen sei, ob eine Radarstation durch die Windräder beeinträchtigt wird. „Wir haben vor über einem Jahr einen Antrag bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) gestellt, aber bislang keinen Bescheid erhalten“, schilderte Gau. Bis Mitte April rechne Pionext mit einer Entscheidung. Ein anderer Standort sei aus militärischen Gründen schon abgelehnt worden.

Pionext bereite die nächsten Schritte vor, noch in diesem Jahr „wollen wir ins Genehmigungsverfahren gehen“, sagt Gau. Laut Zeitplan solle die Genehmigung 2027 erteilt werden. Ein Jahr später plane das Unternehmen die Teilnahme an der Ausschreibung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), um die gesetzliche Förderung zu sichern. Der Bau könnte im vierten Quartal 2028 beginnen, die Inbetriebnahme wäre, „wenn alles gut läuft“, im ersten Quartal 2029 möglich. Ob der Strom in ein bestehendes Umspannwerk in der Umgebung oder in ein neues bei Ohmbach eingespeist wird, ist noch offen. Die Leitungstrassen sollen möglichst entlang vorhandener Wege verlaufen, beantworte Gau die Fragen eines Ratsmitglieds.

PV-Anlage: Inbetriebnahme 2029?

Südlich von Breitenbach soll auf dem Areal der ehemaligen Nato-Radaranlage zudem eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Das Gelände umfasst sieben Hektar. Die genaue Ausrichtung der Module steht Gau zufolge noch nicht fest. Nach seinen Angaben ist eine Leistung von acht Megawattpeak vorgesehen.

Die Fläche soll mit Hecken als Grünstreifen eingefasst werden – auch als Sichtschutz. Im Umfeld müssten in Absprache mit dem Revierförster einige Bäume entfernt werden. Eine Ausgleichsmaßnahme sei eingeplant. Für die Photovoltaikanlage soll das Bauleitverfahren im dritten Quartal starten, der Baubeginn sei für 2028 geplant, die Inbetriebnahme für 2029.

Ortsbürgermeister Johannes Roth sagte, dass die Windräder und die PV-Anlage der Gemeinde finanzielle Vorteile bringen. So könne das Gemeindesäckel aufgebessert werden. „Letztendlich werden die Bürger davon profitieren.“