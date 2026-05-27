Die Schließung der Afa rückt näher, und für das DRK endet ein wichtiges Engagement in Kusel. Zum Abschied wünscht sich das Rote Kreuz mehr Wertschätzung von der Politik.

Die Tage der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in der früheren Uffz.-Krüger-Kaserne sind gezählt; noch im Mai haben die letzten Bewohner den Windhof verlassen. Wie berichtet, hatte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) den Mietvertrag mit der Afa gekündigt; die rund 300 dort lebenden Menschen werden auf andere Standorte im Land verteilt.

Betroffen von der Schließung der Afa in Kusel ist auch das Rote Kreuz mit acht Mitarbeitern. Wie Axel Gilcher, Vorstand und Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt, auf Anfrage sagt, sind darunter unter anderem eine Psychologin und Sozialarbeiterinnen: „Aufgrund ihres hochspezialisierten Einsatzbereichs in der psychosozialen Betreuung geflüchteter Menschen können wir ihnen höchstwahrscheinlich keine alternativen Einsatzmöglichkeiten anbieten.“

Afa aus im Juli, Projektende schon im Juni

Dass die DRK-Arbeitsverhältnisse nicht verlängert werden, steht allerdings nicht im direkten Zusammenhang mit der Schließung der Afa. Die projektbefristeten Arbeitsverträge hätten ohnehin zum 30. Juni geendet, erläutert Gilcher: „Der Psychosoziale Dienst wurde durch das Land Rheinland-Pfalz ausgeschrieben.“ Wie berichtet, hatte das Unternehmen European Homecare (EHC) den Zuschlag bekommen.

Gilcher empfindet das Vorgehen des Landes als ungerecht: „Wir als Rotes Kreuz haben bereits ab 2017 das Psychosoziale Zentrum Westpfalz in Kaiserslautern aufgebaut und betreiben dieses bis heute. Seit Anfang 2018 haben wir zusätzlich den Psychosozialen Dienst in der Afa Kusel sichergestellt.“ Das DRK-Team habe ein breites therapeutisches und pädagogisches Angebot für schutzbedürftige Menschen entwickelt, darunter traumatisierte Geflüchtete, Folteropfer und Betroffene des Menschenhandels.

Kritik an der Vergabepraxis des Landes

Laut Gilcher sind innovative und teils ausgezeichnete Projekte entstanden, wie etwa spezielle Traumabewältigungsprogramme, Integrationsprojekte oder Angebote für Kinder und Jugendliche. Selbst in Krisenzeiten – etwa während der Corona-Pandemie – habe das Team mit kreativen Projektformaten eine kontinuierliche Betreuung sichergestellt. „Auch die Tatsache, dass es in der Afa Kusel trotz der Größe der Einrichtung und der schwierigen Klientel größtenteils sehr friedlich und ohne große Komplikationen zuging, zeigt, wie erfolgreich das Team gearbeitet hat“, sagt Gilcher.

Noch im Mai sollen die letzten Asylbegehrendenden die Aufnahmeeinrichtung in Kusel verlassen. Archivfoto: Eric Sayer

Er sehe die Gefahr, dass die Betreuung traumatisierter Menschen „zunehmend kommerzialisiert wird und qualitative Aspekte gegenüber wirtschaftlichen Kriterien an Bedeutung verlieren“. Das Rote Kreuz sei tarifgebunden und setze sich für gute Arbeitsbedingungen ein, betont Gilcher: „Das erschwert jedoch häufig den Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Anbietern.“

Schnelle Hilfe wenn es pressiert

Ihn und seine Kollegen ärgere, dass immer dann, wenn kurzfristig und unter hohem Zeitdruck Hilfe benötigt wird, zuerst die Hilfsorganisationen angefragt werden. Gilcher: „In diesen kritischen Phasen leisten unsere ehrenamtlichen Helfer ebenso wie unsere hauptamtlichen Mitarbeiter mit großem Engagement, hoher Fachlichkeit und erheblicher persönlicher Belastbarkeit unverzichtbare Arbeit und stabilisieren die Situation.“ Deshalb sieht er es kritisch, „wenn nach der Bewältigung dieser akuten Phase im Regelbetrieb Leistungen primär unter privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgeschrieben und vergeben werden“. Gilcher kritisiert: „Dieses Vorgehen wird aus unserer Sicht weder der Leistungsfähigkeit noch der gesellschaftlichen Bedeutung der Hilfsorganisationen gerecht.“

Der Kreisgeschäftsführer lässt auch nicht unerwähnt, dass Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz flächendeckend den Katastrophenschutz sicherstellen. Der sei in Rheinland-Pfalz zum größten Teil ehrenamtlich organisiert. Das dauerhaft zu gewährleisten, erfordere „erhebliche Investitionen in Ausbildung, Fortbildung, Ausstattung, Unterkünfte und Material“. Gilcher weiter: „Zwar werden Teile davon durch Landes- und Bundesmittel finanziert; ein großer Teil der Kosten bleibt jedoch bei uns. Diese Mittel müssen wir eigenständig erwirtschaften.“

„Wünschen uns Unterstützung und Anerkennung“

Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage würden zudem die Erwartungen an die Hilfsorganisationen im Zivilschutz immer weiter ansteigen. „Wir nehmen diese Verantwortung an und stehen sowohl der Bevölkerung als auch der Politik jederzeit verlässlich und uneingeschränkt zur Verfügung“, betont Gilcher. „Im Gegenzug wünschen wir uns aber auch eine entsprechende Unterstützung sowie eine klare Anerkennung unserer besonderen Leistungen und unserer Situation.“ Das sei auch eine Frage der Wertschätzung gegenüber den ehren- und hauptamtlichen Kräften.

Zum Abschied des DRK von der Afa dankt Gilcher allen, »die sich über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz engagiert haben«. Archivfoto: M. Hoffmann

An der Situation der Afa könne das Rote Kreuz nichts mehr ändern, das weiß auch Gilcher: „Wir bedauern die Schließung nicht nur aus fachlicher Sicht sehr. Mit der Schließung gehen ja nicht nur die Arbeitsplätze unserer Mitarbeitenden verloren.“ Er sei überzeugt, dass alle, die in der Einrichtung tätig waren, „ihre Arbeit mit dem gleichen Engagement und der gleichen Hilfsbereitschaft ausgeübt haben, wie wir es auch von unserem Team kennen“. Hier gehe etwas Wertvolles verloren. „Dass die Stimmung entsprechend gedrückt ist, ist aus meiner Sicht mehr als nachvollziehbar“, sagt Gilcher.

Zum Abschied des DRK von der Afa bedankt sich der Kreisgeschäftsführer bei allen, „die sich über viele Jahre hinweg – oft im Hintergrund und ohne große Wahrnehmung in der Öffentlichkeit – mit großem Einsatz engagiert haben. Sie haben ihre Arbeit mit Überzeugung, mit Herz und in dem Bewusstsein geleistet, einen wichtigen Beitrag für andere Menschen zu leisten.“