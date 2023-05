Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 300.000 Liter Wasser sind am Osterwochenende wegen eines Wasserrohrbruchs vor den Kasernentoren auf dem Kuseler Windhof ausgelaufen. Nun ist die Straße so unterspült, dass die Tore gesperrt wurden. Mitarbeiter und Flüchtlinge kommen nur zu Fuß in die Aufnahmeeinrichtung, das Testzentrum ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Das ehemalige Kasernengelände auf dem Windhof, das die Bundeswehr im Jahr 2014 aufgegeben hat, ist zweigeteilt: Den Berg hoch kommend rechts liegt die Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge,