Am Freitagvormittag haben die letzten Bewohner die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende verlassen. Nach mehr als elf Jahren wohnt nun niemand mehr auf dem Windhof.

„Bitte keine Interviews“, ist im kurzen Vorgespräch mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier vereinbart worden. Die Behörde ist für den Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz zuständig und noch bis Ende Juli Hausherr auf dem Windhof. Dann läuft der Mietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben aus. Was die Zukunft des Geländes angeht, weisen alle Zeichen auf eine Rückkehr der Bundeswehr nach Kusel hin.

Doch das ist an diesem Freitagvormittag kein Thema. Das Hier und Jetzt steht im Mittelpunkt. Vor Haus 14 haben sich zahlreiche Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen der Afa versammelt: Sicherheitsdienst, Sozialarbeiter, Polizei und viele andere. Sie sind gekommen, um die letzten Bewohner zu verabschieden. Als die RHEINPFALZ ankommt, sitzen die Männer und Frauen schon im Bus, ihr Gepäck ist verstaut. Einzelne Mitarbeiter verabschieden sich noch schnell persönlich. Taschentücher werden weitergegeben, Tränen fließen – im Bus, aber auch davor.

Jeder hat mit sich zu tun

Der Abschied lässt kaum einen kalt. Ein Beschäftigter versucht, Mut zu machen: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.“ Doch das tröstet an diesem Vormittag nur wenige. Der vorletzte Bus fährt für ein letztes Foto noch einmal vor, ehe er mit Gepäckanhänger an den Unterkünften vorbei fährt und die Mitfahrer in eine andere Afa bringt. Hinter der Frontscheibe des noch parkenden Busses steht auf einem Schild „Hahn“. Dort gibt es ebenfalls eine Aufnahmeeinrichtung des Landes.

In zwei Bussen sind am Freitag noch einmal Bewohner vom Windhof in andere Unterkünfte gebracht worden. Foto: Benjamin Ginkel

Jetzt schließt sich auch die Tür des letzten Busses. Zum Abschied winken sich die Bewohner und die Teammitglieder zu, bis auch dieser Bus aus dem Sichtfeld verschwindet. Einige nehmen sich in den Arm, Tränen werden weggewischt. Wehmut und Traurigkeit sind geradezu spürbar. Hier hat gerade jeder mit sich zu tun.

Gruppenfoto mit dem letzten Bewohner

Bis auf einige Mitarbeiter, die sich um einen sichtlich überdrehten jungen Mann mit Gipsarm kümmern. Er ist der wirklich letzte Bewohner, der jetzt noch auf dem Windhof ist, und soll in Trier aufgenommen werden. Fürs Erinnerungsalbum wird noch ein gemeinsames Gruppenfoto mit allen geschossen. „Mir tut es für das tolle Team hier unendlich leid“, fängt ein Afa-Mitarbeiter an der Pforte an zu plaudern. Über die Jahre sei man eng zusammengerückt – auch, weil nach und nach die Stimmung in der Stadt und vor allem in den sogenannten Sozialen Medien gegenüber der Afa umgeschlagen sei.

Bis Ende Juli muss die Aufnahmeeinrichtung leer sein. Dann endet der Mietvertrag. Foto: Benjamin Ginkel

Einige der vor Kurzem noch rund 170 Beschäftigten in der Afa hatten schon ihren letzten Tag. Die Jobsuche läuft bei vielen auf Hochtouren, ist am Rande zu erfahren. Bei Beamten – ob Polizei oder ADD – sei der Job zwar sicher, aber der künftige Dienstort oft noch offen. „Die Ungewissheit nagt an einem“, sagt eine Beschäftigte, die hofft, wohnortnah eine neue Aufgabe zu bekommen. Überrascht zeigen sich alle Gesprächspartner von der Geschwindigkeit, in der die Landeseinrichtung abgewickelt wird: „Vor einem Monat hat noch niemand etwas davon geahnt.“

Zum ersten Mal seit Spätsommer 2015 stehen nun die Unterkünfte wieder komplett leer. Um 10.37 Uhr verlässt dann auch der junge Mann mit Gipsarm die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende auf dem Windhof.